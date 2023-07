Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut: Gas und Bremse offensichtlich verwechselt - Fahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 20.07.2023 gegen 11:45 Uhr ereignete sich in der Kaiserstraße in Waldshut ein Verkehrsunfall. Eine 88-jährige Autofahrerin wollte aus einer Einfahrt auf die Kaiserstraße einbiegen. Dabei verwechselte sie offensichtlich Gas- und Bremspedal, so dass sie das Fahrzeug beschleunigte. Sie fuhr über einen Bordstein, durch eine kniehohe Hecke, gegen einen Baum und fällte diesen bevor sie schließlich an einem weiteren Baum zu stehen kam. Die 88-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und suchte zur Behandlung ein Krankenhaus auf. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Ihr Pkw musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe ließ sich noch nicht beziffern.

