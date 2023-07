Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Tageswohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 20.07.2023 im Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 11:00 Uhr nutzte eine bislang unbekannte Person die Abwesenheit der Bewohner aus und brach in ein Reihenendhaus ein. Der oder die Täter hebelten eine Balkontür auf und drangen danach in das Haus ein. Was genau entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Personen, die im Bereich Schliengen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07621 176-0 bei der Kriminalpolizei Lörrach zu melden.

