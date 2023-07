Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein/ Haltingen: Drei Fahrrad-Fahrer stoßen zusammen und verletzen sich leicht

Freiburg (ots)

Aus Richtung Binzen kommend befuhren am Mittwoch, 19.07.2023 gegen 07.20 Uhr, zwei 13-jährige Schülerinnen mit ihren Fahrrädern den Radweg in Richtung Weil am Rhein. Eine der 13-jährigen beabsichtigte ihre gleichaltrige Bekannte zu überholen und stieß dabei mit einem entgegenkommenden 55 Jahre alten Pedelec-Fahrer am Lenker zusammen. Beide kamen zu Fall. Dabei fielen sie gegen die überholte 13-jährige, welche daraufhin ebenfalls stürzte. Alle drei Beteiligten wurden durch den Sturz leicht verletzt und vom Rettungsdienst vorsorglich untersucht. Die beiden Schülerinnen trugen einen Helm, der 55-jährige war ohne Kopfschutz unterwegs. An ihren Fahrrädern entstand Sachschaden.

md/sk

