Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auto fährt auf Motorrad auf - Krad-Fahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Die B317 befuhr am Mittwoch, 19.07.2023, gegen 15.30 Uhr, ein 47 Jahre alter Mann mit seinem Renault Megan von Schopfheim kommend in Richtung Lörrach. An der Hasenlochkreuzung übersah er offensichtlich einen vor ihm bereits warteten Motorradfahrer und fuhr nahezu ungebremst ins Heck des Krads. Der 22 Jahre alter Krad-Fahrer wurde in die Luft katapultiert und auf die Frontscheibe geschleudert. Er verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der Renault-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Renault entstand Sachschaden von rund 2500 Euro, an der KTM Maschine rund 2000 Euro.

md/sk

