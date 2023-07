Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Gegenstände auf der A98 im Baustellenbereich - Polizei sucht vermeintlich Geschädigte

Gegenstände im Baustellenbereich zwischen der Anschlussstelle Lörrach-Mitte und Lörrach-Ost wurden der Polizei am Mittwoch, 19.07.2023 gegen 22.30 Uhr, von mehreren Verkehrsteilnehmern gemeldet. Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt. Neben einem Außenspiegel und kaputten Warn-/ Leitbaken konnte auch ein Nummernschild aufgefunden werden. Dieses führte die Beamten zum Verursacher, welcher die Unfallstelle verlies, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Am Verursacherfahrzeug entstand Sachschaden von rund 5000 Euro. Ein Mini Cooper war in der Baustelle über die Gegenstände gefahren. An diesem entstand leichter Sachschaden von rund 100 Euro. Der Sachschaden an den Warn-/ Leitbaken beläuft sich auf rund 500 Euro. Der Verkehrsdienst Weil am Rhein (07621/98000) bittet mögliche weitere Geschädigte sich zu melden.

