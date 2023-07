Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Zwei PKW-Aufbrüche

Greven (ots)

In der Nacht von Sonntag (16.07.) auf Montag (17.07.) schlugen unbekannte Täter zwischen 21.00 Uhr und 06.00 Uhr die Scheibe der Fahrertür eines Mercedes Vito ein. Die Täter entwendeten Bargeld und eine Bluetooth Musikbox. Zudem wurde ein Multifunktionssteuergerät für Fahrzeugelektronik bei dem Einbruch beschädigt. Der PKW war zur Tatzeit auf dem Parkstreifen der Bonhoefferstraße geparkt. Zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. In derselben Nacht ereignete sich ein weiterer PKW - Aufbruch, unweit der vorherigen Tatörtlichkeit. An der Moltkestraße wurde bei einem Toyota Auris ebenfalls die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen. Die Täter entwendeten hier einen Rucksack samt Inhalt. Dabei handelte es sich um Dokumente, eine geringe Menge Bargeld und einen Schlüsselbund samt Haustürschlüssel. Mit diesem Schlüssel verschafften sich die Täter anschließend Zutritt zum angrenzenden Zweifamilienhaus der Moltkestraße. Ersten Ermittlungen zufolge verließen die Täter das Objekt, ohne es zu durchsuchen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Greven, 02571/928-4455.

