Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Steinfurt (ots)

Am Freitag (14.07.) kam es gegen 17.40 Uhr auf dem Mesumer Damm in Höhe der Einmündung Bockersbaum zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 32-jähriger Motorradfahrer aus Rheine den Mesumer Damm in Fahrtrichtung Wettringen. In Höhe der Einmündung Bockersbaum kam ihm ein weißer Kastenwagen entgegen. Der Fahrer des Kastenwagens beabsichtigte nach links abzubiegen und fuhr auf die Fahrspur des Motorradfahrers. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Motorradfahrer dem Fahrzeug ausweichen und verlor die Kontrolle über sein Kraftrad. Er kam von der Fahrbahn ab, stürzte und verletzte sich leicht. Das Motorrad wurde stark beschädigt. Der Fahrer des Kastenwagens setzte seine Fahrt fort und entfernte sich von dem Unfallort ohne sich um den gestürzten Motorradfahrer zu kümmern. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

