Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall auf der B 70

Rheine (ots)

Auf der B 70 sind am Montag (17.07.) gegen 17.30 Uhr zwei Fahrzeuge kollidiert. Die Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ein 47-jähriger Mann aus Lingen fuhr mit seinem Toyota Yaris von der Anschlussstelle Nord in Richtung Bentlage. Dort überholte er einen vor ihm fahrenden Lkw. Beim anschließenden Einscheren verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf den Grünstreifen und überschlug sich anschließend mehrfach. Danach kam der Toyota auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Ein auf der Gegenfahrbahn fahrender 46-jähriger Salzbergener fuhr anschließend mit seinem VW UP in den Toyota. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand nach ersten Erkenntnissen ein Schaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Die B 70 war für die Zeit der Unfallaufnahme in beide Richtungen für knapp eineinhalb Stunden gesperrt.

