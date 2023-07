Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Einbruch in Hotel - Täter entwenden Laptop und Lebensmittel

Hörstel (ots)

Unbekannte sind Montagnacht (17.07.2023) zwischen 02.10 Uhr und 02.40 Uhr in ein Hotel an der Sünte-Rendel-Straße in Riesenbeck eingestiegen. Sie öffneten im Erdgeschoss durch einen gekippten Fensterflügel das danebenliegende Fenster. Die Täter durchsuchten den Frühstückssaal und angrenzende Räume nach Diebesgut. Sie entwendeten ein Tablet-PC, etwas Kleingeld, zwei Flaschen Bier und ein Glas Nüsse. Der Schaden wird auf einen geringen dreistelligen Betrag geschätzt. Eine Kamera hat zur Tatzeit zwei männliche Personen gefilmt. Beide sind zwischen 20 und 40 Jahre alt und haben eine eher schlanke Statur. Sie trugen vermutlich dunkele Hosen, Blousonjacken und Rucksäcke. Einer der Täter hatte eine Kappe auf. Die Gesuchten flüchteten offenbar mit Fahrrädern, die sie zuvor vor dem Gebäude abgestellt hatten. Hinweise nimmt die Polizei in Rheine unter der Telefonnummer 05971/9 38 42 15 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell