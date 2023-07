Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Raub auf Taxifahrer

Steinfurt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (16.07.2023) ist gegen 05.23 Uhr ein Taxi-Fahrer von einem Fahrgast überfallen worden. Der unbekannte Täter war zunächst als Fußgänger im Scheddebrock in Nordwalde unterwegs. Dort winkte er das Taxi heran. Der 22-jähriger Fahrer nahm den Unbekannten zwischen den Anschriften Scheddebrock 23 und 26 auf. Dann dirigierte der Mann den Fahrer nach Borghorst. In Höhe der Anschrift Ostendorf 32 gab er gegenüber dem Taxi-Fahrer an, das Fahrtziel erreicht zu haben. Der Täter stieg aus und begab sich zur offenen Fahrertür. Er forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe der Geldbörse des Taxi-Fahrers. Nachdem der 22-Jährige die Beute aushändigte, flüchtete der Täter in ein angrenzendes Maisfeld. In der Geldbörse befand sich ein mittlerer, dreistelliger Bargeldbetrag. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: Er war zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 180 cm groß. Er hatte einen leichten Oberlippenbart, trug eine schwarzes Cap und einen schwarzen Jogginganzug mit weißen Längsstreifen an den Armen und Beinen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Steinfurt unter der Telefonnummer 02551/15-4115 entgegen.

