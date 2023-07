Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

Lienen (ots)

Am Freitag (14.07.) ist es bei Kattenvenne zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 17-Jähriger aus Lienen schwer verletzt wurde. Eine 51-jährige Frau aus Lienen fuhr gegen 06.55 Uhr mit ihrem Opel Corsa auf dem Glandorfer Damm in Fahrtrichtung Kattenvenne. In Höhe der Schweger Straße bog sie nach links ab, um in Richtung Kattenvenne weiter zu fahren. An der Kreuzung Schweger Straße / Lienener Straße / Hohner Straße wollte die Frau nach links in die Schweger Straße abbiegen. Ersten Ermittlungen zufolge übersah sie dabei den 17-Jährigen, der mit einem Kleinkraftrad auf der Lienener Straße in Richtung Glandorfer Damm fuhr. Es kam zur Kollision und der Lienener stürzte. Sein Kleinkraftrad fiel dabei gegen einen Mercedes-Benz, der an der Schweger Straße stand, um die Kreuzung in Richtung Hohner Straße zu überqueren. Der 17-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrerinnen des Opel Corsa und des Mercedes blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt etwa 3.500 Euro.

