Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfall mit schwerstverletztem Motorradfahrer

Recke (ots)

Am Sonntagnachmittag (16.07.2023) kam es um 15:55 Uhr in Recke zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Pick Up. Ein 30jähriger Mann aus Recke befuhr mit seinem Pick Up die Hopstener Straße in Richtung Recke und beabsichtigte nach links in die Straße Twenhusen abzubiegen. Hierzu verlangsamte er seine Geschwindigkeit. Ein 67jähriger Mann aus Hopsten fuhr mit seinem Motorrad hinter dem Pick Up und fuhr aus bislang ungeklärter Ursache hinten auf. Der Motorradfahrer wurde schwerstverletzt und nach notärztlicher Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Pick Up Fahrer blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Hopstener Straße gesperrt. Die Unfallaufnahme erfolgte unter Hinzuziehung eines speziellen Unfallteams der Polizei Steinfurt.

