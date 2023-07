POL-ST: Rheine, Pkw-Aufbruch

Ladbergen, Lotte (ots) - Erneut haben Betrüger mit ihrer Betrugsmasche Erfolg gehabt. In Ladbergen und in Lotte kontaktierten Kriminelle ihre Opfer per SMS beziehungsweise per Messenger und gaben sich jeweils als Kind der Geschädigten aus. Am vergangenen Dienstag (04.07.2023) wurde ein 61-jähriger Ladbergener gegen 17:20 Uhr aufgefordert, einen vierstelligen Betrag für ein MacBook seines angeblichen Sohnes zu ...

