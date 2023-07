Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Lotte, Messenger-Betrüger erfolgreich

Ladbergen, Lotte (ots)

Erneut haben Betrüger mit ihrer Betrugsmasche Erfolg gehabt. In Ladbergen und in Lotte kontaktierten Kriminelle ihre Opfer per SMS beziehungsweise per Messenger und gaben sich jeweils als Kind der Geschädigten aus. Am vergangenen Dienstag (04.07.2023) wurde ein 61-jähriger Ladbergener gegen 17:20 Uhr aufgefordert, einen vierstelligen Betrag für ein MacBook seines angeblichen Sohnes zu überweisen. Dies tat er auch, bemerkte jedoch unmittelbar danach, dass er Opfer eines Betruges geworden ist. Die Bank des Geschädigten konnte den Betrag glücklicherweise noch zurückbuchen.

Eine 70-jährige Bürgerin aus Lotte wurde am Montag (10.7.2023) gegen 16:00 Uhr von einem Betrüger auf dem gleichen Weg kontaktiert. Sie überwies ebenfalls einen vierstelligen Betrag an ihre angebliche Tochter, damit diese ihre Rechnungen bezahlen kann. Als die Geschädigte den Betrug bemerkte, war eine Rückbuchung durch die Bank nicht mehr möglich.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang nochmals:

- Seien Sie vorsichtig. Wenn Sie angerufen oder angeschrieben werden und Ihnen dabei etwas komisch vorkommt, beenden sie sofort den Kontakt zu diesen Personen und wenden Sie sich an Menschen, denen Sie vertrauen.

- Rufen Sie im Zweifel ihre Angehörigen mit der ihnen bekannten Rufnummer an und prüfen Sie, ob der geschilderte Sachverhalt stimmt.

- Haben Sie bereits Geldbeträge an ein unbekanntes Konto überwiesen oder aber sind Beträge von Ihrem Konto eingezogen worden? Dann kontaktieren Sie möglichst schnell Ihre Bank. In manchen Fällen ist es möglich, die Überweisungen zu stoppen oder Geld zurückbuchen zu lassen.

-Sollte es zu einem Schaden gekommen sein, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell