Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Betrug: falscher Microsoft-Mitarbeiter erbeutet Geld

Nordwalde (ots)

Ein Mann aus Nordwalde ist Opfer eines Computerbetrugs geworden. Am Montag (10.07.23) rief ein angeblicher Mitarbeiter des Software-Unternehmens Microsoft bei ihm an. Er behauptete, dass der Computer des Geschädigten gehackt worden sei. Anschließend erhielt der Mann aus Nordwalde per E-Mail einen Link, den er öffnete und so dem falschen Microsoft-Mitarbeiter Zugriff auf seinen Rechner gewährte. Im weiteren Verlauf gab der Anrufer vor, nun die Schadsoftware vom Computer zu entfernen. Um dies tun zu können, verlangte er in mehreren Schritten Geldüberweisungen. Insgesamt tätigte der Geschädigte Überweisungen im vierstelligen Eurobereich. Später wurde dem Mann der Betrug bewusst, er ließ sein Konto sperren.

Die Masche "falscher Microsoft-Mitarbeiter" ist eine gängige Betrugsmasche. Die Polizei warnt eindringlich davor und gibt folgende Präventionstipps:

- Mitarbeiter einer Computerfirma rufen nur bei einem konkret erteilten Auftrag an.

- Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

- Beenden Sie umgehend das Gespräch.

- Geben Sie keine Daten preis.

- Sind Sie Opfer eines Telefonbetrugs geworden? Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei!

- Haben Sie bereits Geldbeträge an ein unbekanntes Konto überwiesen oder aber sind Beträge von Ihrem Konto eingezogen worden? Dann kontaktieren Sie möglichst schnell Ihre Bank. In manchen Fällen ist es möglich, die Überweisungen zu stoppen oder Geld zurückbuchen zu lassen.

Mehr Infos hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/

