Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug in Saarwellingen

Saarwellingen (ots)

Am Samstag, den 17.09.22, kam es zwischen 20:00 Uhr und 23:30 Uhr in Saarwellingen in der Friedrichstr. 7 zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug. Bisher unbekannter Täter beschädigte an einem Skoda Octavia das hintere rechte Rücklicht mit einem bisher unbekannten Gegenstand. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Lebach unter der Tel. Nr.: 06881/5050.

