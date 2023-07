Polizei Steinfurt

POL-ST: Motorradfahrer verstirbt bei Verkehrsunfall in Ibbenbüren

Steinfurt (ots)

Heute gegen 10:05 Uhr ereignete sich auf der Münsterstraße in Ibbenbüren ein tödlicher Verkehrsunfall in Höhe des Wanderparkplatzes an den Dörenther Klippen. Ein 34-jähriger Motorradfahrer aus Münster befuhr die Münsterstraße (B219) aus Rtg. Dörenthe kommend in Richtung Sommerrodelbahn Ibbenbüren. Im Verlauf einer langgezogenen Rechtsbiegung geriet der Motorradfahrer aus bisher ungeklärter Ursache nach links auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Hier kollidiert er mit zwei entgegenkommenden Pkw. Der Motorradfahrer zog sich dabei schwerste Verletzungen zu und verstarb wenig später noch an der Unfallstelle. Die Unfallaufnahme erfolgte unter Hinzuziehung eines speziellen Unfallteams der Polizei Steinfurt. Die Münsterstraße wird aktuell für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Eine Ableitung des Verkehrs wurde eingerichtet.

