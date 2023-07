Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Rennradfahrer schwer verletzt

Lengerich (ots)

Am Freitagvormittag (14.07.) ist gegen 11.10 Uhr ein 62-jähriger Niederländer, der mit einer Rennradgruppe unterwegs war, bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die Rennradgruppe fuhr auf der Sudenfelder Straße in Fahrtrichtung Lengerich. Ersten Erkenntnissen zufolge überholte der 62-Jährige einen vor ihm fahrenden Fahrer in einer Linkskurve. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und prallte gegen einen Baum. Der 62-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Rennrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

