Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei nimmt Mann nach Einbruch fest - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Sonntag (16.04.2023, gegen 17:45 Uhr) nahm die Polizei einen Mann (32) nach einem Einbruch in einer Schule an der Melanchthonstraße in Wuppertal-Barmen fest. Zuvor habe der 52-jährige Hausmeister der Schule eine ihm unbekannte Person in einem Klassenzimmer entdecken können. Anschließend wählte der Zeuge den polizeilichen Notruf. Die eingesetzten Beamten trafen den mutmaßlichen Einbrecher noch in dem Klassenzimmer an. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Polizisten diverse Wertgegenstände auf. Ob diese aus der Schule stammen, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen Gegen den polizeibekannten Mann lag ein Untersuchungs-Haftbefehl (wegen besonders schweren Fall des Diebstahls) vor. Die Einsatzkräfte verhafteten den Beschuldigten daher.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell