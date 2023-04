Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sichert männliche Person von einem Dach

Wuppertal (ots)

Am Montagmorgen (17.04.2023, gegen 08:00 Uhr) kam es in der Schwanenstraße in Elberfeld zu einem gemeinsamen Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Zuvor kam es in einer Bäckerei zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 18-Jährigen und Verkäuferinnen. Im Anschluss flüchtete der Mann in ein nahe gelegenes Treppenhaus. Von dort aus sprang der er auf ein circa 15 Meter hohes Flachdach. Die Polizei forderte unverzüglich Spezialkräfte an. Diese konnten den Mann leicht verletzt in Sicherheit bringen. Der 18-Jährige wird in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen. Während des Einsatzes regelte die Polizei im Bereich Wall zur Schwanenstraße den Verkehr. (ar)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell