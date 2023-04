Polizei Wuppertal

POL-W: W Fußgänger nach Unfallflucht gesucht

Wuppertal (ots)

Am Mittwoch (12.04.2023, gegen 10:05 Uhr) kam es auf der Heckinghauser Straße in Höhe einer Apotheke zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger flüchtete. Eine 78-jährige Wuppertalerin stand an der Bushaltestelle Schnurstraße. Zu diesem Zeitpunkt überquerte ein Fußgänger die Heckinghauser Straße aus Richtung Schnurstraße kommend in Richtung der Bushaltestelle. Nach bisherigen Erkenntnissen stolperte der Mann und stieß mit der Frau zusammen. In der Folge prallte sie gegen eine Glaswand und erlitt leichte Verletzungen. Der Fußgänger flüchtete anschließend in Richtung einer Bäckerei. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fußgänger geben können, sich bei der Polizei unter der 0202/284-0 zu melden. (ar)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell