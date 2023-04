Polizei Wuppertal

POL-W: W - Ladendieb verletzt Kassiererin und Polizeibeamte leicht

Wuppertal (ots)

Am 13.04.2023 kam es gegen 18:30 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl in einem Lebensmittelmarkt am Alten Markt in Wuppertal. Der Dieb (25) griff Mitarbeitende des Geschäfts sowie Polizisten an. Als der Tatverdächtige, gegen den ein Hausverbot besteht, die Filiale verlassen wollte, löste eine akustische Diebstahlsicherung aus. Eine Mitarbeiterin (56) des Marktes schubste er, als sie ihn am Verlassen der Filiale hindern wollte. Weitere Mitarbeiter führten den Mann danach zurück in den Laden und kontaktierten die Polizei. Noch bevor die Polizei erschien, wurde der polizeibekannte Mann aggressiv und versuchte zu flüchten. Er trat und spuckte nach den Angestellten, welche ihn festhielten. So verletzte er die 56-Jährige leicht. Dies führte er auch bei den eintreffenden Einsatzkräften fort und verletzte zwei von ihnen leicht. Diese brachten den Randalierer in das Polizeigewahrsam. Dort ließen sie ihm aufgrund einer vermuteten Alkoholisierung eine Blutprobe entnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er am Morgen des 14.04.2023 aus dem Gewahrsam entlassen. (rb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell