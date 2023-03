LPI-NDH: Diebstahl eines E-Bikes

Mühlhausen, Pfafferode (ots) - Zigaretten im Wert von ca. 10000 Euro und Tabak erbeuteten Unbekannte in der Nacht zu Freitag bei einem Einbruch in ein Geschäft auf dem Gelände des Klinikums. Durch ein zerstörtes Fenster gelangten die Täter offenbar in den Verkaufsraum und gelangten so an das Diebesgut. Sie hinterließen neben dem Beuteschaden einen Sachschaden von ca. 200 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

