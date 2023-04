POL-W: SG - Unfallbeteiligte gesucht - Zeugenaufruf der Polizei

Wuppertal (ots) - Am 13.04.2023 kam es gegen 18:30 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl in einem Lebensmittelmarkt am Alten Markt in Wuppertal. Der Dieb (25) griff Mitarbeitende des Geschäfts sowie Polizisten an. Als der Tatverdächtige, gegen den ein Hausverbot besteht, die Filiale verlassen wollte, löste eine akustische Diebstahlsicherung aus. Eine Mitarbeiterin ...

mehr