POL-PDWIL: Erpressung auf dem ZOB

Traben-Trarbach (ots) - Am Morgen des 04.02.2023 kam es gegen 11:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Brückenstraße in Traben-Trarbach. Es handelt sich dabei um die Fußgängerzone. Es kam zum Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad, das von der Moselstraße rechts in die Fußgängerzone abbog und einem Pkw, der die Fußgängerzone in Richtung der Moselstraße ...

mehr