POL-ST: Greven, Taxi aufgebrochen

Lienen (ots) - Am Freitag (14.07.) ist es bei Kattenvenne zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 17-Jähriger aus Lienen schwer verletzt wurde. Eine 51-jährige Frau aus Lienen fuhr gegen 06.55 Uhr mit ihrem Opel Corsa auf dem Glandorfer Damm in Fahrtrichtung Kattenvenne. In Höhe der Schweger Straße bog sie nach links ab, um in Richtung Kattenvenne weiter zu fahren. An der Kreuzung Schweger Straße / ...

