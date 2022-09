POL-PB: Zwei Schwerverletzte bei Abbiegeunfall

Kreis Paderborn (ots) - (CK) - Schon wieder wurde eine ältere Frau in Paderborn um ihr Bargeld und Schmuck in hohem Wert gebracht. Betrüger hatten ihr am Telefon vorgegaukelt, Polizeibeamten zu sein und die Dame vor Einbrechern gewarnt. Sicherheitshalber sollte sie all ihr Geld und Schmuck in "sichere Verwahrung" der angeblichen Polizei übergeben. Das tat die Frau ...

mehr