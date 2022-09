Polizei Paderborn

POL-PB: Schützen Sie Ihr Geld - Technik hilft, unbekannte Telefonnummern zu blockieren

Kreis Paderborn (ots)

(CK) - Schon wieder wurde eine ältere Frau in Paderborn um ihr Bargeld und Schmuck in hohem Wert gebracht. Betrüger hatten ihr am Telefon vorgegaukelt, Polizeibeamten zu sein und die Dame vor Einbrechern gewarnt. Sicherheitshalber sollte sie all ihr Geld und Schmuck in "sichere Verwahrung" der angeblichen Polizei übergeben. Das tat die Frau dann auch.

Nein, Menschen, die auf diese Tricks der Betrüger hereinfallen sind nicht nur naiv oder gutgläubig.

Tatsächlich arbeiten die Täter mit einer Vorgehensweise, dass auch viele Lebensjüngere ihnen Glauben schenken und große Geldsummen herausgeben. Diese Täter manipulieren, schockieren und verängstigen ihre Opfer in oft stundenlangen Telefongesprächen zutiefst.

Oft scheitert das perfide Vorgehen der Täter, oft genug haben sie aber auch Erfolg.

Die Polizei bittet deshalb die Angehörige von älteren Menschen:

Schützen Sie Ihre Angehörigen vor einem Täterkontakt am Telefon!

Lassen Sie einen Anrufbeantworter alle Telefongespräche entgegen nehmen. So wird Zeit gewonnen, sich im Fall eines "Schockanrufs" zunächst mit der Familie oder der Polizei in Verbindung zu setzen.

Nutzen sie technische Möglichkeiten , Anrufe von unbekannten Nummer zu blockieren.

Lassen Sie die Telefonnummer Ihrer Angehörigen aus dem Telefonbuch austragen und wechseln Sie ggf. die Nummer Ihrer älteren Angehörigen. Mindestens sollte jedoch der Vorname (der oft auf das Alter hinweist) ausgetragen werden.

Sprechen Sie mit Ihren Eltern oder Großeltern und klären Sie sie über diese Betrugsmasche auf, damit sie nicht in die Falle tappen.

Legen Sie Verhaltensregeln fest, wie mit Anrufen dieser Art umgegangen werden sollte.

Vereinbaren Sie ein Familienkennwort mit Ihren Angehörigen.

Sie haben noch Fragen? Dann rufen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne, Telefon 05251 306-0.

Weitere Tipps und Informationen zum Thema Betrug finden Sie im Internet: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/betrueger-geben-sich-am-telefon-als- polizeibeamte-aus https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

