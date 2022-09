POL-PB: Rennradfahrer stürzen - drei Verletzte

Paderborn (ots) - (CK) - Am Sonntagnachmittag (11.09., 12.20 Uhr bis 17.00 Uhr) drangen bislang unbekannte Täter in das Vereinshaus eines Kanuvereins am Fürstenweg ein. Dazu hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in die Innenräume. In einer Umkleidekabine wurden Schließfächer gewaltsam geöffnet und der Inhalt auf dem Boden verteilt. Mit einer Musikbox flüchteten die Einbrecher schließlich wieder durch das Fenster in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht ...

mehr