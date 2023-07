Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0409 --Einbrecher im Modegeschäft--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Heidelberger Straße Zeit: 06.07.23, 23.50 Uhr

Ein Einbrecher drang in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in den Lagerraum eines Modegeschäftes in der Östlichen Vorstadt ein. Als er ertappt wurde, verletzte der Mann einen 59-Jährigen mit Reizgas und flüchtete.

Der Täter drang gegen kurz vor Mitternacht in das Lager der Boutique in der Heidelberger Straße, Ecke Vor dem Steintor ein und schnappte sich T-Shirts und Jeanshosen. Ein Hausbewohner hörte die Geräusche und wollte nach dem Rechten schauen. Als er den Einbrecher in Flagranti entdeckte, sprühte dieser ihm Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete mit der Beute. Der 59-Jährige stürzte und verletzte sich dabei am Knie. Der Einbrecher konnte von ihm als etwa 185 Zentimeter groß, mit kräftiger Statur beschrieben werden. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

