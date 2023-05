Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Nächtliche Sachbeschädigungen

Stadtlohn (ots)

Tatorte: Stadtlohn, Starenweg sowie Finkenstiege;

Tatzeiten: zwischen 11.05.2023, 22.30 Uhr, und 12.05.2023, 04.45 Uhr, sowie zwischen 12.05.2023, 23.00 Uhr, und 13.05.2023, 11.00 Uhr;

Mehrere Fälle von Vandalismus haben sich in den vergangenen Tagen in Stadtlohn zugetragen. Im Bereich des Starenwegs haben Unbekannte einen Autoreifen und einen Fahrradreifen zerstochen sowie einen Zaun beschädigt. Das trug sich in der Nacht zum vergangenen Freitag zu. An der Finkenstiege wies ein geparktes Auto einen abgetretenen Außenspiegel auf. Diese Tat ereignete sich in der Nacht zum Samstag. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell