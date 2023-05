Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mann zeigt Raub an

Bocholt (ots)

Angebliche Tatzeit: 14.05.23, zwischen 04.00 Uhr und 06.00 Uhr Angeblicher Tatort: Münsterstraße/Theodor-Heuss-Ring

Am Sonntagnachmittag erschien ein 23 Jahre alter Bocholter bei der Polizei und erstattete Anzeige wegen eines angeblichen Raubdeliktes. Der 23-Jährige stand noch immer erheblich unter Alkoholeinfluss und gab zudem an, nicht mehr genau zu wissen, in welcher Gaststätte er in der Nacht zuvor zuletzt war und wie er nach Hause gekommen ist. Er gab aber an, dass es am angeblichen Tatort "Münsterstraße/Theodor-Heuss-Ring" eine Schlägerei gegeben habe und eine Person mit einer zerbrochenen Flasche auf ihn zugelaufen sei. Dabei sei er am Unterarm verletzt worden und nun würden sein Mobiltelefon und sein Portemonnaie fehlen. Den angeblichen Täter beschreibt der Geschädigte wie folgt: ca. 27 bis 29 Jahre alt, ca. 60 bis 70 kg, Glatze oder sehr kurze Haare, schwarz gekleidet / T-Shirt mit Ed Hardy-ähnlichem Druck, blau-grüne Augen, gebeugter Rücken "Buckel", ungesund wirkend.

Zu Hause habe er dann erst seine blutende Verletzung festgestellt und einen Nachbarn informiert. Dieser bestellte einen Rettungswagen und der 23-Jährige wurde im Bocholter Krankenhaus ambulant behandelt.

Der Bocholter konnte sein Mobiltelefon orten und Polizeibeamte fanden dieses unversehrt in einer Hecke in der Nähe des angeblichen Tatortes. An der Wohnanschrift des 23-Jährigen folgten Ermittler der Blutspur. Diese führte von der Wohnung zur Rückseite des Gebäudes, wo das Wohnzimmerfenster des Geschädigten eingeschlagen und das Fenster aufgedrückt worden war. Der 23-Jährige konnte sich nach eigener Aussage nicht mehr daran erinnern, ob er das Fenster selbst eingeschlagen und sich dabei die Schnittverletzungen zugezogen hat.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

