Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pedelecfahrerin schwer verletzt

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Adenauerring;

Unfallzeit: 12.05.2023, 13.00 Uhr;

Eine Pedelecfahrerin hat am Freitag in Ahaus schwere Verletzungen erlitten. Zu dem Unfall war es gegen 13.00 Uhr auf dem Adenauerring gekommen: Eine 13-Jährige hatte die Straße an der Kreuzung mit der Wüllener Straße aus Richtung Innenstadt kommend bei Grünlicht der Ampel überquert. Auf der anderen Straßenseite bog sie nach rechts auf den Radweg in Richtung Vredener Dyk ab. Die unmittelbar hinter der Jugendlichen befindliche 72-Jährige wollte mit ihrem Pedelec geradeaus in Richtung Wüllen fahren. Es kam zur Kollision, bei der die Ahauserin stürzte. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. (to)

