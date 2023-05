Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - In geparkten Wagen eingebrochen

Borken (ots)

Tatort: Borken-Gemen, Neumühlenallee;

Tatzeit: zwischen 11.05.2023, 20.00 Uhr, und 12.05.2023, 15.10 Uhr;

Unbekannte Täter haben in Borken-Gemen die Seitenscheibe eines geparkten Autos eingeschlagen. Sie durchsuchten das Innere und entwendeten Papiere, die sie darin vorfanden. Das Fahrzeug hatte auf einem Parkplatz an der Neumühlenallee gestanden. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell