POL-BOR: Bocholt - Alkohol- und Drogentest positiv

Borken (ots) - Tatort: Borken, Königsberger Straße; Tatzeit: zwischen 11.05.2023, 18.00 Uhr, und 12.05.2023, 05.00 Uhr; Einen Briefkasten in Brand gesetzt haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Borken. Dazu kam es an einem Wohnhaus an der Königsberger Straße. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) ...

