POL-HB: Nr.: 0408 --Automatenaufbrecher scheitern--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Mahndorf, Mahndorfer Heerstraße Zeit: 06.07.2023, 01:00 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drei 20 Jahre alte Männer in Hemelingen. Sie sind verdächtig, zuvor versucht zu haben, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen.

Gegen 01:00 Uhr meldeten Zeugen über den Notruf der Polizei, dass gerade drei Täter in der Mahndorfer Heerstraße versuchen würden, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Zwei Stunden vorher waren ebenfalls mehrere Täter an demselben Automaten gemeldet worden. Diese flüchteten zunächst auf einem Motorroller, als sie die alarmierten Einsatzkräfte erblickten. Beim späteren Vorfall stellten die schnell eingetroffenen Polizisten drei junge Männer in der Nähe des Automaten. Außerdem fanden sie Werkzeug, unter anderem einen Kuhfuß. Der Automat wies diverse Beschädigungen auf. Die Polizisten nahmen die drei 20-Jährigen mit auf die Wache und fertigten Strafanzeigen wegen versuchten schweren Diebstahls. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

