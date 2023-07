Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0406 --Taxifahrt nach Bremen endet mit Überfall--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bornstraße Zeit: 06.07.23, 04.20 Uhr

Ein Taxifahrer chauffierte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Fahrgast von Oldenburg nach Bremen. In der Hansestadt angekommen, bedrohte ihn der Mitfahrer mit einem Messer und erbeutete Bargeld.

Der Unbekannte stieg in der Oldenburger Innenstadt ins Taxi des 31-Jährigen, zahlte zunächst im Voraus und ließ sich in die Bremer Bahnhofsvorstadt fahren. In der Bornstraße verließ er das Auto und bat den Fahrer zu warten. Einige Minuten später kehrte der Fahrgast zurück, bedrohte den 31 Jahre alten Mann mit einem Messer und ließ sich Bargeld aushändigen. Anschließend flüchtete der Räuber in Richtung der Straße Am Wandrahm. Er wurde als etwa 170 Zentimeter groß, mit dunklem Teint und Vollbart beschrieben. Der Mann trug eine graue Basecap und dunkle Kleidung. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell