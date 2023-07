Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0404 --Polizisten stellen Pedelec- Dieb--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Industriehäfen, AG-Weser-Straße Zeit: 04.07.2023, 16:25 Uhr

Einsatzkräfte nahmen am Dienstagnachmittag einen 29 Jahre alten Mann vorläufig fest. Er ist verdächtig, einem 65-Jährigen vor einem Einkaufszentrum in Gröpelingen ein Pedelec entwendet zu haben.

Etwa um 16:25 Uhr hatte der Mann sein Pedelec vor dem Einkaufszentrum in der AG-Weser-Straße angeschlossen. Als er kurz darauf zurückkehrte, sah er, dass beide Schlösser aufgebrochen wurden. Da das Pedelec mit einem so genannten GPS-Tracker ausgestattet war, konnte der 65-Jährige dieses in der Straße Stendaler Ring orten. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten vor Ort in einem Mehrfamilienhaus einen 29 Jahre alten Mann. Das entwendete Pedelec stand neben ihm. In einem ebenfalls auf dem Boden stehenden Rucksack lag ein Akkutrennschleifer. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizisten Drogenutensilien und weitere Beweismittel. Im Keller des Hauses stand ein weiteres, als gestohlen gemeldetes Lastenpedelec. Der 29-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls dauern an, außerdem prüfen die Polizisten, ob der Mann für weitere ähnlich gelagerte Taten in Frage kommt.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell