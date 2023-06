Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Seitlicher Zusammenstoß

Altenburg (ots)

Lödla: Zum seitlichen Zusammenstoß zwischen einem Pkw Mercedes (Fahrer 46) und einem Moped (Fahrer 16) kam es am heutigen Vormittag (13.06.2023), gegen 09:35 Uhr entlang des Kuhberges in Lödla . Der 16-jährige Mopedfahrer stürzte daraufhin und verletzte sich. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte ihn daraufhin in ein Krankenhaus. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell