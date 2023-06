Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wasserpumpe aus Garten gestohlen

Altenburg (ots)

Rositz: Den Einbruch in seinen Garten meldete gestern (12.06.2023) der 66-jährige Pächter der Altenburger Polizei. Demnach drangen die Diebe zwischen Sonntag (11.06.2023) und Montag (12.06.2023) in den Garten in der Altenburger Straße ein und stahlen aus der dortigen Laube eine Wasserpumpe. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell