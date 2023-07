Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0402 --Mit dem Auto in den Fahrradladen eingebrochen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Arsterdamm Zeit: 03.07.2023, 03:00 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen zwei Männer mit einem Auto in ein Fahrradgeschäft in Kattenturm ein und stahlen zwei E-Bikes. Die Einsatzkräfte stellten wenig später einen 31-Jährigen. Die Polizei Bremen sucht nach Zeugen.

Das Duo fuhr mit einem gestohlenen Audi 80 gegen 3 Uhr in den Eingangsbereich des Geschäftes in der Straße Arsterdamm und zerstörte dabei die Eingangstür. Daraufhin stiegen die beiden Insassen aus dem Wagen und begaben sich in den Einkaufsbereich und flüchteten kurze Zeit später mit zwei E-Bikes. Die Einsatzkräfte machten mithilfe der Bundespolizei und der Polizei Niedersachsen im Rahmen der Fahndung die beiden Flüchtigen zunächst in der Arster Heerstraße in Richtung Torndiek aus und nahmen die Verfolgung auf. Im weiteren Verlauf stellten sie einen 31-Jährigen und nahmen ihn vorläufig fest. Sein Komplize flüchtete in ein angrenzendes Waldgebiet. Der Unbekannte war zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß. Er trug zur Tatzeit einen dunklen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose, Handschuhe und schwarze Schuhe der Marke Adidas.

Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: "Wer hat in der Arster Heerstraße und im Torndiek verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist eventuell ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen?" Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell