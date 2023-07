Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0399 --Einbrecher gestellt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen- Schwachhausen, OT Barkhof, Schwachhauser Heerstraße Zeit: 30.06.2023, 23:00 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten in der Nacht zu Samstag einen 45 Jahre alten Mann in Schwachhausen. Er ist verdächtig, kurz zuvor in ein Bürogebäude eingebrochen zu sein.

Etwa um 23:00 Uhr wollten die Mitarbeiter nach einer Feier am Freitag in der Schwachhauser Heerstraße gerade das Gebäude abschließen, als sie in einem der Fenster Licht bemerkten. Im Büro trafen sie auf einen Einbrecher, schlossen umgehend die Tür ab und alarmierten die Polizei. Der Täter konnte zwischenzeitlich flüchten. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte stellten in einer Garage in der Nähe den 45-Jährigen. Er war gerade dabei seine Kleidung zu wechseln. Im Büro war eine Scheibe eingeschlagen und die Räume durchsucht worden. Bei dem Mann fanden die Polizisten Bargeld und weitere Beweismittel. Sie nahmen ihn mit auf die Wache und fertigten eine entsprechende Strafanzeige. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

