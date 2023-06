POL-HB: Nr.: 0396 --Kein dummer Streich - Mädchen vorläufig festgenommen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen, Stadtgebiet Zeit: 28.06.23 Am Mittwoch gelangten wieder Betrüger und Diebe unter Vorwänden in die Wohnungen von älteren Menschen. Sie gaben sich unter anderem als falsche Wasserwerker aus. Die Taten spielten sich vornehmlich im Bremer Osten ab. Die Polizei sucht Zeugen und gibt Präventionstipps. In einem Fall in der Remscheider Straße in Blockdiek wollten gegen 17.45 Uhr ein Mann und ...

mehr