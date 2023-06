Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0394 --Jugendlicher gestellt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen- Vegesack, OT Fähr-Lobbendorf Zeit: 26.06.2023, 01:55 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten in der Nacht zu Montag einen Jugendlichen in Vegesack. Zuvor hatten Anwohner einen versuchten Einbruch gemeldet.

Gegen 01:55 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung nach Fähr-Lobbendorf gerufen. Anwohner hatten dort verdächtige Personen gemeldet, die versuchen würden in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte trafen auf einen 14-jährigen Jugendlichen und eine 39-jährige Frau, welche an einem Fenster im Erdgeschoss hantierten. Der Jugendliche flüchtete bei Erblicken der Polizisten. Er rannte in eine nahegelegene Wohnung, wo er und weitere Familienangehörige die polizeiliche Maßnahme versuchten zu stören. Als der Jugendliche von den Einsatzkräften schließlich nach draußen gebracht werden sollte, leistete er Widerstand und versuchte sich aus einem Haltegriff zu befreien, wobei er eine Fraktur des Armes erlitt. Daraufhin alarmierten die Einsatzkräfte umgehend einen Rettungswagen. Anschließend wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

