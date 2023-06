Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0393 --Auseinandersetzung sorgt für größeren Polizeieinsatz--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vegesack, OT Grohn, Hermann-Fortmann-Straße Zeit: 27.06.2023, 18:35 Uhr

Am Dienstagabend löste eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen einen größeren Polizeieinsatz in Vegesack aus. Dabei wurden offenbar auch ein Baseballschläger und Pfefferspray eingesetzt. Eine Person musste wegen einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 18:35 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Hermann-Fortmann-Straße gerufen. Dort sollte es zu einer Auseinandersetzung zwischen 20 Personen gekommen sein. Die Polizei war schnell mit zahlreichen Kräften vor Ort und beruhigte die Lage. Ein 21-Jähriger wurde am Kopf verletzt und nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Fünf weitere Personen wurden dabei leicht verletzt. Im Zuge der Ermittlungen überprüften die Einsatzkräfte die Personen vor Ort, sicherten Spuren und führten erste Zeugenbefragungen durch.

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei den Beteiligten um Mitglieder von zwei Großfamilien. Die Hintergründe der Tat sind jetzt Bestandteil der umfangreichen Ermittlungen. Die Polizei ermittelt wegen wechselseitiger, gefährlicher Körperverletzung.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell