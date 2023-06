Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0397 --Taser-Einsatz verhindert Schlimmeres--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Friedrich-Rauers-Straße Zeit: 29.06.2023, ca. 15.20 Uhr

Taser-Einsatz verhindert Schlimmeres

Am Donnerstagnachmittag setzten Spezialkräfte in der Bahnhofsvorstadt ein Distanz-Elektro-Impuls-Gerät gegen einen Mann ein. Dieser hatte sich zuvor in Selbsttötungsabsicht schwere Verletzungen mit einem Messer zugefügt.

Zeugen meldeten Feuerwehr und Polizei einen Mann, welcher mit einem Messer in der Hand Suizidabsichten geäußert hatte. Im Beisein der Einsatzkräfte fügte der hochaggressive 32-Jährige sich schwere Verletzungen an Armen und einem Bein zu. Jegliche Beruhigungsversuche ließ er hierbei nicht zu. Durch Spezialeinsatzkräfte der Polizei Bremen wurde der Taser gegen die Person eingesetzt. Hiermit wurden die selbstverletzenden Handlungen unmittelbar gestoppt und der schwer Verletzte konnte in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde er notoperiert, eine Lebensgefahr besteht nicht. Die psychologische Begutachtung folgt im Anschluss.

