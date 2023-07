Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0398 --Auseinandersetzung bei Abiturfeier--

Bremen (ots)

Ort: Bremen- Vegesack, OT Vegesack, Rohrstraße Zeit: 30.06.2023, 18:30 Uhr

Am Freitagabend kam es am Rande einer Feier in Vegesack zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der auch ein Baseballschläger eingesetzt worden sein soll. Ein 45 Jahre alter Mann wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 18:30 Uhr war der 45-Jährige auf der Abiturfeier seines Sohnes in einem Lokal in der Rohrstraße anwesend. Als er darauf hingewiesen wurde, dass ihn jemand vor der Tür sprechen möchte, begab er sich nach draußen. Dort kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihm und noch mindestens zwei weiteren Männern. Dabei soll er mit seinen Gehstützen, die er aufgrund einer Verletzung benötigte, und einem Baseballschläger geschlagen worden sein. Er erlitt blutende Kopfverletzungen. Die alarmierten Einsatzkräfte leisteten Erste Hilfe, anschließen wurde er von Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Kurze Zeit später stellten Einsatzkräfte einen 55 Jahre alten verdächtigen Mann bei seiner Arbeit, ein weiterer 50-jähriger Verdächtiger stellte sich an einer Polizeiwache. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben. Insbesondere bittet die Polizei darum, gefertigte Videoaufnahmen des Abends als Beweismittel zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

