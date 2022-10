POL-PDMY: Nürburgring

Gönnersdorf (ots) - Am 02.10.2022, 22:02 Uhr, wird die Polizeiinspektion Remagen darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Melderin in 53498 Gönnersdorf, Fahrtrichtung Waldorf, innerorts ein PKW auf ihrer Spur entgegenkam. Im Rahmen der Fahndung konnten der Fahrzeugführer und das Fahrzeug angetroffen werden. Der PKW wies einen erheblichen Frontschaden auf. Angaben zum Unfallort wurden nicht gemacht. Hinweise zur ...

