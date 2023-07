Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0400 --Unbekannter wirft Kanalgitter auf Autobahn--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen, Autobahn 27/ Ritterhunder Heerstraße/ Grambkermoorer Landstraße Zeit: 02.07.2023, 04:10 Uhr

Ein unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin warfen in der Nacht zu Sonntag mehrere Kanalgitter auf die Autobahn 27. Verletzt wurde niemand, mehrere Autos wurden beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 04:10 Uhr war ein 60 Jahre alter Mann mit seiner Familie auf der A 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven unterwegs. Als er mit seinem Golf die Überführung der Ritterhuder Heerstraße passierte, sah er einen Gegenstand kurz vor seinem Auto herunterfallen. Er konnte abbremsen, überfuhr aber den Gegenstand und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Ein hinter ihm fahrender Opel musste ebenfalls abbremsen. Alle Insassen kamen mit dem Schrecken davon, der Golf wurde dabei beschädigt. Alarmierte Einsatzkräfte stellten fest, dass es sich bei dem Gegenstand um ein Kanalgitter aus Gusseisen handelte, auf der Fahrbahn lagen noch weitere Teile von solchen Kanalgittern. Etwas später meldete sich eine 38 Jahre alte Frau an einer Wache und beschrieb, dass ihr Auto etwa zur selben Zeit ebenfalls von einem solchen Kanalgitter getroffen wurde. Ihr Audi wies größere Beschädigungen an der Motorhaube auf. Sie stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens, war aber ansonsten unverletzt. Ein weiteres Kanalgitter fanden die Einsatzkräfte etwa 500 Meter vor der Lesumbrücke. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die 38 Jahre alte Frau gab an, dass sie kurz nach dem Vorfall einen möglichen Täter beobachtet hätte. Dieser soll etwa 175 bis 180 cm groß und schmal gebaut gewesen sein. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein und eine Kapuze und eine Kappe getragen haben. Sie gab weiterhin an, dieser Mann sei von der Brücke der Ritterhuder Heerstraße mit einem Fahrrad weggefahren. Zeugen, die zum angegebenen Zeitpunkt in der Ritterhuder Heerstraße oder der Grambkermoorer Landstraße Beobachtungen gemacht haben, oder weitere mögliche Geschädigte, melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell