Polizei Bielefeld

POL-BI: 5-er BMW gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Quelle - Ein unbekannter Täter entwendete in der Nacht zu Dienstag, 07.02.2023, ein Fahrzeug an der Straße Am Dinkelfeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 03:00 Uhr und 03:30 Uhr machte sich der Täter an dem grauen BMW 530d xDrive aus dem Baujahr 20219 zu schaffen, der in einer Hofeinfahrt nahe der Kreuzung Am Rübenfeld geparkt worden war.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell